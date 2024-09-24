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Продюсер раскрыл гонорар Ирины Дубцовой

Продюсер Дворцов сообщил, что Дубцова получает до 5 млн рублей за выступление

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с изданием «Страсти», что певица Ирина Дубцова зарабатывает на выступлениях до 5 миллионов рублей.

Дворцов рассказал, что гонорар Дубцовой на частные корпоративы варьируется от 3 до 5 миллионов рублей. Шоумен подчеркнул, что артистка пользуется огромным спросом у организаторов.

Ирина Дубцова стала известной после победы в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. В 2005 году артистка выпустила дебютный альбом «О нем». Она является лауреаткой премий «Золотой граммофон», «Телезвезда» и «Муз-ТВ».

В августе Дубцова предупредила, что мошенники вымогают деньги от ее имени. Она подчеркнула, что таким образом действуют мошенники. Дубцова попросила друзей и знакомых не переводить никому деньги.

В сентябре 18-летний сын певицы Ирины Дубцовой Артем купил возлюбленной кольцо за 1,3 миллиона рублей. Сын знаменитости в марте 2024 года перестал скрывать отношения с дочерью известного продюсера, клипмейкера Павла Худякова. Он опубликовал в соцсетях романтическое видео с Антониной и признался ей в любви.

Ранее Ирина Дубцова назвала главное правило красоты.

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