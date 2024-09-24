Блогеры Артем и Валерия Чекалины (Лерчек и Артемчек) поделили имущество после развода согласно брачному договору. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Чекалин, уточнил канал, отказался от части недвижимости, которую Лерчек покупала своим родителям. На этом условии он будет выплачивать алименты в размере не 25% от дохода, а фиксированных 150 тысяч рублей в месяц на всех детей.

Квартиру родственников Лерчек, записанную на женщину, и квартиру брата Артемчека перепишут на детей пары. Кроме того, Чекалин получит три дорогие машины, таунхаус, помещения, а Чекалина — компенсацию от экс-супруга в размере 45 млн рублей и две дорогие машины. Каждому достанется по элитной квартире и доли в совместных предприятиях.

13 августа Лерчек официально развелась с бизнесменом Артемом Чекалиным, с которым находилась в браке с 2012 года. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью.

Накануне Лерчек рассказала, как сообщила детям о разводе.

Ранее Лерчек потратила более 100 тысяч рублей на форму детям.