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Покинувший Россию комик Халитов решил не возвращаться

Уехавший из России комик Руслан Халитов заявил, что не планирует возвращаться

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Канал Руслана Халитова/YouTube

Комик Руслан Халитов, участвовавший в проекте Stand Up на телеканале ТНТ и покинувший Россию два года назад, решил, что не станет возвращаться на Родину. Об этом он заявил в эфире своего подкаста на YouTube.

«Я в Россию возвращаться пока не намерен. Вообще эти мысли даже как-то отбрасываю», — сказал стендапер.

По его мнению, в РФ он не может заниматься комедией так, как ему хочется. Самые же подходящие, на его взгляд, страны для жизни — государства ЕС, Соединенные Штаты и Канада.

Халитов также заявил, что хочет выступать на английском языке, потому что стендап на русском будет интересен только небольшому кругу лиц из диаспоры.

21 сентября из российского СИЗО вышел на свободу стендап-комик Дмитрий Гаврилов, которого ранее арестовали в Нижнем Новгороде по административному делу о разжигании ненависти. Мужчина после задержания извинился и заявил, что «поменял позицию».

Ранее сообщалось, что популярному в прошлом телеведущему отказали в снятии статуса иноагента.

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