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Работу из коллекции Версаче продадут в Москве за 5 млн рублей

Рисунок Фернана Леже из коллекции модельера Версаче продадут в Москве

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Московский Аукционный Дом

Рисунок французского художника Фернана Леже «Этюд к портрету мадам Честер Дэйл» из коллекции итальянского модельера Джанни Версаче продадут в Москве. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители Аукционного холдинга.

Работа, сделанная в 1940 году, станет одним из топ-лотов торгов Московского аукционного дома 6 октября. Она, рассказали в холдинге, считается вариацией живописного «Портрета госпожи Дейл» 1935 года, также созданного Леже. Рисунок планируют продать за 3,5-5 млн рублей.

Как рассказал Сергей Подстаницкий, коллекционер, историк искусств и соучредитель Московского аукционного дома, западное искусство в России, тем более мастера такого уровня, сейчас огромная редкость.

«После введения санкций на российский арт-рынок такие предметы не попадают. Кроме того, произведения зарубежных художников первой величины стоят значительно дороже русских классиков. Поэтому коллекционеры, которым посчастливилось пополнить собрания работами, скажем, европейских мастеров, предпочитают с ними не расставаться», — говорит он.

Фернан Леже (1881 — 1955) — французский живописец и скульптор, мастер декоративного искусства. Его работа «Строители» 1951 года хранится в ГМИИ им. Пушкина в Москве, по его эскизам выполнены мозаики в московском Доме кино.

Накануне сообщалось, что ожерелье c коронации Елизаветы II может быть продано на аукционе.

Ранее стало известно, что редкая картина Магритта может установить рекорд с ценой в $95 млн.

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