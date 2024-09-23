Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эмили Блант о реакции дочерей на «Дьявол носит Prada»: «Считали меня подлой»

Актриса Эмили Блант призналась, что дочери считали ее подлой из-за роли в фильме

close
20th Century Fox Film Corporation

Актриса Эмили Блант, сыгравшая ассистентку в элитном журнале мод в фильме «Дьявол носит Prada», рассказала о том, что ее дочери были в ужасе после просмотра картины. Ее слова передает Page Six.

«Они думали, что я самый подлый человек, которого они когда-либо встречали», — поделилась знаменитость, у которой есть 10-летняя дочь Хейзел и 7-летняя Вайолет.

По словам звезды, комедийная драма на многих «оставила неизгладимый отпечаток»: Блант цитируют фильм каждую неделю, несмотря на то, что его премьера состоялась в 2006 году.

«В то время я была молода. Это был мой первый большой фильм. Помню, как позвонил агент и рассказал о премьере в выходные. Я подумала: «Это хорошо?» Как будто я не знала, что это хорошо», — поностальгировала артистка.

9 июля сообщалось о начале работы над сиквелом «Дьявол носит Prada». Издание THR cообщало, что автор сценария оригинальной картины Элин Брош Маккенна пишет сценарий к потенциальному продолжению популярного фильма. Продюсированием займется Венди Файнерман, которая также работала над первой лентой.

Ранее стало известно, что Скарлетт Йоханссон согласилась на необычную роль ради дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами