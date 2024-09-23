В кинопарке «Москино» рассказали, как помогают режиссерам воплощать свои идеи

Кинопарк «Москино» помогает создателям фильмов воплотить любой свой замысел. Натурные декорации являются главной особенностью площадки и дают возможность воссоздать реалии разных исторических эпох и территорий — от древнерусского города до ковбойского ранчо. Об этом рассказал главный художник кинопарка «Москино» Сергей Февралев, слова которого приводит портал mos.ru.

Сергей Февралев отметил, что в кинопарке можно снимать проекты различных форм и жанров — фильмы, сериалы, клипы и мюзиклы.

Основной задачей художников кинопарка он назвал создание убедительного образа исторического периода.

Февралев подчеркнул, что команда технопарка постоянно ищет способы сделать каждую декорацию уникальной и тщательно работает над важными деталями.

«Для строительства мы используем традиционные и современные материалы, которые позволяют максимально достоверно воссоздать картину той или иной эпохи», — рассказал Сергей Февралев.

Для создания необходимого антуража специалисты технопарка дополняют декорации различными приемами. Так, для съемок фильмов «Разыскивается Дед Мороз» и «Баба-яга спасает Новый год» улицы были заметены искусственным снегом — в кадре он не отличается от настоящего.

Он добавил, что профессиональные декораторы пользуются множеством хитростей и приемов, чтобы точно выразить настроение будущего фильма.

«Кинопарк «Москино» дает художникам возможность воплотить в жизнь самые смелые идеи. Сочетание натурных декораций и передовых технологий позволяет достичь удивительной аутентичности», — заявил Февралев.

По его словам, кинопарк стал уникальной платформой для экспериментов, которые в других условиях могли бы быть слишком затратными или технически сложными.