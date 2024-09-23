Квартира за 331 млн рублей: раскрыто имущество семьи Шнурова на фоне развода

Музыкант Сергей Шнуров и его супруга Ольга Абрамова могут поделить имущество на миллиард рублей. Об этом сообщает сайт «Страсти».

По данным издания, лидер «Ленинграда» владеет трехэтажной квартирой в Петербурге площадью 423 кв. м., стоимость которой оценивается в 90 млн рублей. Также у него есть квартира на набережной реки Фонтанки за 25 млн рублей и недвижимость в Германии.

В собственности Ольги Абрамовой находятся две квартиры в центре Москвы, каждая из которых стоит порядка миллиарда рублей. Одну из них, пишет сайт, женщина приобрела за 331 млн рублей в 2020 году на торгах. Ее площадь составляет 508 кв. м.

Недавно стало известно, что четвертая жена Шнурова Абрамова подала на развод с лидером «Ленинграда» после шестилетнего брака. Иск был подан 16 сентября.

Шнуров и Абрамова тайно узаконили свои отношения в октябре 2018 года. Женщина младше музыканта на 18 лет: сейчас ей 33 года, а Шнурову — 51 год. Известно, что Абрамова родилась в семье уральского миллионера Валерия Абрамова.

У пары двое детей. В июне 2021 года у знаменитостей появился на свет первый общий ребенок — сын, имя которого они не раскрывают, а в 2022 году супруги вновь стали родителями. Артист не показывает детей в соцсетях и не рассказывает о них в интервью.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону отменили концерт Лолиты за пару дней до его начала.