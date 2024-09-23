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Linkin Park записали гимн для турнира по League of Legends в обновленном составе

Группа Linkin Park написала гимн для главного кибертурнира по League of Legends

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Linkinpark/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Группа Linkin Park стала исполнительницей гимна, приуроченного к главному турниру года по игре League of Legends.

Композиция «Heavy Is the Crown» выйдет 24 сентября на официальном YouTube-канале игры. Песня также войдет в предстоящий альбом группы «From Zero», который появится 15 ноября.

При этом пользователи соцсети X сообщили, что Linkin Park уже исполняли трек вживую на своем недавнем концерте в Гамбурге. В композиции два рэп-куплета от Майка Шиноды и припев от новой вокалистки Эмили Армстронг.

О том, что Linkin Park будет сотрудничать с Riot Games — разработчиком League of Legends — ходили слухи с 2021 года, когда Шиноду заметили на премьере первого сезона сериала «Аркейн» по игре. Также, пишет Rolling Stone, вокалист Linkin Park увлекается шутером Valorant от тех же Riot.

Однако не сообщается, появится ли новый трек Linkin Park во втором сезоне сериала «Аркейн» по League of Legends. Выход новых эпизодов поделен на три части: первая выйдет на Netflix 9 ноября, вторую выпустят 16 ноября, а третью — 23 ноября.

Сериал «Аркейн» стал одним из хитов 2021 года. Он также оказался первым стриминговым шоу, получившим «Эмми» в анимационной категории. События «Аркейна» разворачиваются вокруг сестер Джинкс и Вай, чемпионов League of Legends, которые оказываются вовлечены в противостояние двух городов — Зауна и Пилтовера. Заглавный саундтрек «Enemy» к первому сезону шоу написали группа Imagine Dragons и рэпер J.I.D.

Ранее певица Лиззо ответила на обвинения в похудении с помощью «Оземпика».

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