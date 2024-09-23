Сергей Шнуров разводится с четвертой женой

Четвертая жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала на развод с лидером «Ленинграда» после шестилетнего брака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский суд.

Иск был подан 16 сентября. Причина развода неизвестна.

Шнуров и Абрамова тайно узаконили свои отношения в октябре 2018 года. Женщина младше музыканта на 18 лет: сейчас ей 33 года, а Шнурову — 51 год. Известно, что Абрамова родилась в семье уральского миллионера Валерия Абрамова.

У пары двое детей. В июне 2021 года у знаменитостей появился на свет первый общий ребенок — сын, имя которого они не раскрывают, а в 2022 году супруги вновь стали родителями. Артист не показывает детей в соцсетях и не рассказывает о них в интервью.

У Шнурова также есть сын и дочь от предыдущих браков: Серафима от Марии Исмагиловой и Аполлон от второй жены Светланы Костицыной. Певец признавался, что не принимал в воспитании старших детей достаточного участия, но не переживает по этому поводу.

Ранее Ксения Бородина рассказала, что ее отталкивает в мужчинах.