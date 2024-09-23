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Стало известно о состоянии могилы Александра Маслякова после разгрома

Могилу телеведущего Маслякова привели в порядок после разгрома

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Стало известно о состоянии могилы телеведущего Александра Маслякова после разгрома. Об этом пишет РИА Новости

По данным агентства, могилу уже привели в порядок после того, как 19-летний вандал Кирилл К. 22 сентября вырвал надгробный крест, разбросал цветы и фотографии.

Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. В 2022 году у него обнаружили рак легких, после чего ведущий покинул КВН. В последнее время его заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего программы на 2024 год.

Незадолго до трагедии Масляков полностью передал своему сыну компанию «АМиК», владеющую правами на бренд «КВН» и все, что с ним связано. Что известно о доходах предприятия и наследстве ведущего — в материале «Газеты.Ru».

Накануне стало известно, что против молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова в Москве, завели уголовное дело.

Ранее онколог объяснил быстрое развитие рака у Маслякова.

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