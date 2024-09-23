Режиссера «Летучего корабля» Гарри Бардина госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали советского и российского мультипликатора Гарри Бардина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, режиссера мультфильма «Летучий корабль» экстренно госпитализировали с жалобами на гипертонию, аритмию и повышенное давление. Источник уточнил, что Бардин находится в реанимации.

Сам 83-летний Бардин по телефону назвал госпитализацию плановой.

Накануне Гарри Бардин посчитал хамством ремейк своего мультфильма «Летучий корабль», отметив, что с ним не связывались создатели перезапуска.

«К ремейкам отношусь плохо, тем более по своим собственным фильмам, тем более что мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Поэтому это хамство я смотреть не буду. Мне это неинтересно, я это в гробу видал», — заявил Бардин.

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