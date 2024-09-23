Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дана Борисова рассказала об удививших ее планах дочери-выпускницы

Телеведущая Борисова заявила, что ее дочь решила учиться на журналиста в Южной Корее

close
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и участница нового реалити-шоу «Звезды в джунглях» Дана Борисова во время утренней программы на ТНТ рассказала об удививших ее планах дочери-выпускницы Полины. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба знаменитости.

По словам Борисовой, в этом году ее дочь Полина заканчивает 11-й класс.

«К сожалению, вчера был серьезный разговор, и она сказала мне, что пойдет по моим стопам — журналистом. У нее неплохо получается общаться, разговаривать», — сказала она.

Борисова добавила, что девушка уже четвертый год учит корейский язык и уже ездила в Южную Корею учиться в языковой школе.

«Я думала, первый-второй год, что она побалуется и бросит, но она очень настойчива, просто горит этой Кореей. И настрой у нее такой: в Корее можно получить бесплатное образование при наличии хорошего знания языка и хорошего балла по ЕГЭ», — объяснила она.

Накануне Дана Борисова показала, как выглядит ее лицо через месяц после пластики.

Ранее Дана Борисова снялась в бикини на пляже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами