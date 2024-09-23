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Мэри Поппинс рассказала, почему нельзя отменять Андрея Кончаловского за абьюз

Актриса Андрейченко заявила, что не считает режиссера Кончаловского абьюзером

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РИА «Новости»

Актриса Наталья Андрейченко, звезда советского фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», рассказала, почему режиссера Андрея Кончаловского нельзя отменять за абьюз. О методах работы кинематографиста она побеседовала с «Газетой.Ru».

В своей автобиографической книге «Откровения» Андрейченко рассказала, что на съемочной площадке фильма «Сибириада» режиссер трогал ее соски — однако не считает, что это было харассментом по отношению к 18-летней актрисе.

«Потому что если Андрей Кончаловский просто пальцем к себе позовет, ползти к нему будут все! Это человек огромного шарма, и вот уж с чем у него не было проблем — так это с женщинами!» — рассуждает 68-летняя актриса.

По словам Андрейченко, Кончаловский помог сыграть ей роль, потому что в кадре ему нужна была женщина с возбужденными сосками.

«Героиню хотел изнасиловать господин Семенов, потому что она его предала. Он рвет на ней рубашку, он бросает ее! Естественно, я стесняюсь, я молодая, мне страшно, я спряталась — как маленький утенок… Андрей подходит и помогает мне, актрисе, которая играет определенную роль! Он в этот момент не видит меня как женщину!» — вспоминает она.

Также в интервью «Газете.Ru» Наталья Андрейченко рассказала, как родилась ее книга, назвала Голливуд «маленькой деревней» и призналась, что хочет снять фильм о своей судьбе.

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