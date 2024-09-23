Собак Дарьи Донцовой отравили

Российская писательница Дарья Донцова заявила, что ее собак отравили. Автора детективов цитирует «Пятый канал».
По словам Донцовой, в течение долгого времени она получала сообщения с угрозами в адрес ее животных, а в конце августа ее собак Фина и Мулечку отравили. Фина лечат, а Мулечки не стало 27 августа.
После этого писательница решила не показывать в социальных сетях новые фото с внуками и животными.
«Я это делала из желания немного развеселить подписчиков. Но более таких видео в ленте не будет», — пишет она.
После случившегося у дома писательницы установили камеры видеонаблюдения, поисками отравителя занимаются правоохранительные органы.
Накануне Донцова объяснила, почему осталась в России несмотря на то, что может работать за рубежом.
«Я могу писать в любой точке мира. Если я здесь и никуда не улетела, это и есть ответ на ваш вопрос. И я хорошо понимаю: куда бы ты ни уехал, факта того, что ты родился в России, никто не отменит», — сказала она.
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