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Собак Дарьи Донцовой отравили

Писательница Донцова установила камеры наблюдения после отравления собак

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Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Российская писательница Дарья Донцова заявила, что ее собак отравили. Автора детективов цитирует «Пятый канал».

По словам Донцовой, в течение долгого времени она получала сообщения с угрозами в адрес ее животных, а в конце августа ее собак Фина и Мулечку отравили. Фина лечат, а Мулечки не стало 27 августа.

После этого писательница решила не показывать в социальных сетях новые фото с внуками и животными.

«Я это делала из желания немного развеселить подписчиков. Но более таких видео в ленте не будет», — пишет она.

После случившегося у дома писательницы установили камеры видеонаблюдения, поисками отравителя занимаются правоохранительные органы.

Накануне Донцова объяснила, почему осталась в России несмотря на то, что может работать за рубежом.

«Я могу писать в любой точке мира. Если я здесь и никуда не улетела, это и есть ответ на ваш вопрос. И я хорошо понимаю: куда бы ты ни уехал, факта того, что ты родился в России, никто не отменит», — сказала она.

Ранее Эми Адамс напугала собак на съемках фильма.

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