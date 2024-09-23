В «Белом солнце пустыни» нашли четыре киноляпа

В советском фильме «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля есть киноляп с исчезающими сапогами, передает РБК Life.

Как отмечается, когда жена Верещагина Настасья бежит к воде, чтобы остановить мужа, зритель может увидеть у нее на ногах сапоги, однако на общем плане она босая.

Согласно материалу, целых две нестыковки можно обнаружить в начале картины, когда супруга главного героя Катерина Сухова идет с коромыслом. Количество воды меняется на общем и крупном планах. Кроме того, при переходе через реку женщина подбирает юбку, чтобы не намочить, что нельзя сделать с коромыслом на плечах.

Четвертый киноляп связан с женами Абдуллы, которые спустя сутки после спасения красноармейцем Суховым заговорили на русском языке.

В «Служебном романе» режиссера Эльдара Рязанова зрители тоже нашли ошибку. В центре внимания оказалась героиня Лии Ахеджаковой — секретарша Верочка. В один и тот же рабочий день она появилась на месте сначала с ярким красным маникюром, а потом без него.

Ранее в «Кавказской пленнице» нашли три киноляпа в одной сцене.