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«Граф Монте-Кристо» удержался на вершине проката в России

«Граф Монте-Кристо» возглавил кинопрокат в России и СНГ второй уикенд подряд

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Франко-бельгийская экранизация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» вторую неделю подряд оказывается во главе кинопроката в РФ и СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Новая версия истории мести Эдмона Дантеса, арестованного в день собственной свадьбы за преступление, которого он не совершал, заработала за уикенд 58,6 млн руб.

На втором месте расположился «Лунтик: Возвращение домой» Константина Бронзита, собравший за выходные 49,5 млн руб. Мультфильм рассказывает о путешествии Лунтика на Черную гору. Взобраться туда нужно, чтобы он смог найти мать и вернуться на Луну.

Тройку лидеров по сборам замыкает премьера недели — кинокомикс «Хеллбой: Проклятие Горбуна» с 32,5 млн руб. В фильме Хеллбой вместе с напарницей из Бюро расследований паранормальной деятельности в отрезанной от цивилизации деревне противостоит Горбуну, собирающему души местных жителей.

Немного отстает от кинокомикса еще одна премьера — «Субстанция» с Деми Мур (32,2 млн руб.). В картине голливудской звезде приходится расплачиваться за желание вновь стать молодой и прекрасной. На пятом месте находится отечественная комедия «Маме снова 17». Приключения 17-летней Ольги, попавшей из 2005 года в 2024-й в тело 36-летней матери-одиночки, собрала в прокате 27,5 млн руб.

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