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Семья Александра Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего

Семья Маслякова обратилась в полицию после того, как мужчина разрушил его могилу

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Телеграм-канал «Mash»

Семья телеведущего Александра Маслякова подала заявление в полицию после инцидента на Новодевичьем кладбище, где мужчина разрушил могилу телеведущего. Об этом сообщается в Telegram-канале КВН.

В публикации отмечается, что заявление в полицию также подали представители администрации кладбища.

«Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», — говорится в сообщении.

22 сентября неизвестный разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники полиции задержали и доставили в отделение 19-летнего, который разгромил могилу Маслякова.

По данным канала, перед тем, как вырвать надгробный крест, разбросать цветы и фотографии, молодой человек заявил, что ведущий КВН «недостоин там лежать». Не исключено, что вандал совершил нападение на могилу под воздействием наркотиков, утверждает издание.

Ранее онколог объяснил быстрое развитие рака у Маслякова.

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