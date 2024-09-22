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Могилу Маслякова разгромили

Mash: могилу Александра Маслякова разгромили на Новодевичьем кладбище

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Телеграм-канал «Mash»

Неизвестный разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что мужчина вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии.

По данным издания, охранники вывели неизвестного с территории кладбища, в ближайшее время его передадут сотрудникам правоохранительных органов.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков в фильме о бессменном ведущем КВН Александре Маслякове назвал передачу образцом мягкой силы .

Песков отметил, что в КВН играет «огромное количество людей» в русскоязычном пространстве, а это часто важнее, чем проведение в тех или иных странах формальных мероприятий.

Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года. В последнее время бессменного ведущего КВН заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

Ранее онколог объяснил быстрое развитие рака у Маслякова.

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