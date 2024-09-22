Экс-помощницу Сергея Шнурова осудили за регулярные кражи

Хамовнический суд Москвы вынес приговор Анастасии Кулигиной, экс-администратору и помощнице лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, женщину обвиняли в регулярных кражах денег с банковских карт музыканта и его жены Ольги. Кулигину признали виновной по всем эпизодам и приговорили к восьми годам лишения свободы условно. Кроме того, она должна компенсировать ущерб пострадавшим.

Согласно материалу, уголовное дело в отношении Кулигиной было возбуждено в декабре 2022-го после заявления супруги исполнителя. В нем упоминались несколько эпизодов, когда обвиняемая крала суммы от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Кроме того, однажды он присвоила гонорар за выступление Шнурова в размере 3,5 млн руб. Сначала Кулигина отказывалась от дачи показаний и отрицала свою вину, однако во время судебного процесса изменила свою позицию, раскаялась и извинилась.

Супруга лидера «Ленинграда» случайно узнала о махинациях 32-летней подчиненной. По словам Ольги, обвиняемая пользовалась практически неограниченным доверием звездной пары. Кулигина была личным помощником многих известных людей, в том числе одной из участниц группы «ВИА Гра». Три года назад она занимала место главного продюсера RTVI. Когда Шнуров ушел с канала, он предложил Кулигиной продолжить работать на него.

Осенью 2022 года супруга артиста попросила помощницу купить три бутылки вина за 150 тысяч рублей, однако со счета списали 180 тысяч рублей. Шнурова заметила это случайно, затем проверила другие банковские операции и узнала, что помощница многократно переводила больше денег, чем нужно.

Ранее домработница привезла обокравшего квартиру Рутберг вора.