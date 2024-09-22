Ксения Бородина похвасталась дорогим подарком от возлюбленного

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с подарком от возлюбленного Николая Сердюкова.

На фото знаменитость запечатлена с большим букетом роз и новым iPhone 16. Также Сердюков сделал подарок дочери Бородиной Марусе — он подарил ей недавно вышедшие AirPods 4.

«Как приятно, когда радуют твоих детей», — подписала телеведущая.

1 августа Бородина показала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. В соцсетях предположили, что у блогерши роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. И затем Бородина подтвердила роман с блогером.

У знаменитости двое детей. Маруся родилась в первом браке блогера с предпринимателем Юрием Будаговым. Бородина признавалась, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с дочерью несколько раз в год.

От второго брака с Курбаном Омаровым блогер растит восьмилетнюю Теону. Телеведущая говорила, что два года не разводилась с мужем ради девочки, боясь нанести ей тяжелую психологическую травму, однако в 2021 году не выдержала и рассталась с отцом ребенка.

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