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Появились подробности пятой части «Мстителей»

Инсайдер Рихтман: Человек-паук Холланда сыграет важную роль в новых «Мстителях»

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Marvel Studios

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил в соцсети X, что герой Тома Холланда Человек-паук сыграет более важную роль в пятой части «Мстителей», нежели в предыдущих картинах франшизы.

Также Холланд будет работать над «Человеком-пауком 4». Съемки фильмов намечены на начало 2025 года. Рихтман уточнил, что у актера уже согласован план, позволяющий ему принять участие в съемках сразу двух фильмов.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» запланирована на 1 мая 2026 года. Его созданием займутся братья Джо и Энтони Руссо, снявшие четыре фильма по вселенной MCU: «Первый Мститель: Другая война»; «Первый Мститель: Противостояние»; «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Седьмая часть «Мстителей» с подзаголовком «Секретные войны» выйдет 7 мая 2027 года.

В мае стало известно, что Marvel снимет новых «Людей Икс» на фоне успеха мультсериала. Премьера анимационного сериала «Люди Икс '97» состоялась на Disney+ 20 марта 2023 года. Он стал первым проектом о мутантах из комиксов Marvel, сделанным после перехода прав на героев к компании Disney.

Ранее сообщалось, что Дэвид Боуи может вернуться на сцену как голограмма.

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