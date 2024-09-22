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Кэмерон о работе над первым «Терминатором»: «Я был мальчишкой»

Режиссер Джеймс Кэмерон признался, что в «Терминаторе» есть смущающие его части

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20th Cenury Fox/ZUMA Press

Режиссер Джеймс Кэмерон признался, что фильм «Терминатор» ему дорог, поскольку это была его первая работа. Об этом постановщик сообщил в интервью Empire.

«Я был еще совсем мальчишкой, когда снимал его. Мне было 29 лет, это моя первая режиссерская работа. По этой причине он мне близок», — заявил Кэмерон.

При этом режиссер уточнил, что трезво смотрит на фильм и не думает о нем, как «о каком-то Святом Граале». По его словам, в работе есть смущающие его части. Также постановщик ответил на критику диалогов в фильме, пояснив, что его «не коробит ни один» из них.

«Знаете что? Дайте мне посмотреть на ваши три из четырех кассовых фильмов — тогда и поговорим об эффективности диалогов», — отметил режиссер.

Кэмерон считает, что выбор Арнольда Шварценеггера на главную роль и стал ключом к долголетию «Терминатора». Изначально режиссер не думал, что во главе будет супермускулистый робот-терминатор, а, наоборот, худой и скрытный мужчина.

«Оглядываясь назад, на данный момент прошло 40 лет, [думаешь]: «Мы могли бы снять отличный фильм с точки зрения стоимости производства, и он был бы ничем. Если бы мы не приняли то единственное решение, которое поразило воображение людей», — подытожил Кэмерон.

13 августа Джеймс Кэмерон сообщил о своей работе над новым проектом во вселенной «Терминатора». В настоящее время подробности остаются под завесой тайны.

Первый фильм «Терминатор» был выпущен Кэмероном в 1984 году, в нем сыграли Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон и Майкл Бин.

Ранее стало известно, что Дэвид Боуи может вернуться на сцену как голограмма.

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