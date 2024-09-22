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Индии вернут несколько сотен исторических артефактов

МИД Индии сообщил, что США вернут стране 300 исторических артефактов

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Caleb Jones/AP

США вернут Индии 300 исторических артефактов. Об этом сообщается на сайте МИД южноазиатской страны.

Древности, ожидающие возвращения на родину, были продемонстрированы премьер-министру Нарендре Моди и президенту США Джо Байдену в ходе визита Моди в США на полях встречи политиков в Уилмингтоне.

Самые древние из ожидающих возвращения реликвий датируются 2000 г. до н.э. Большинство из них — это терракотовые артефакты из Восточной Индии. Часть ожидающих возвращения экспонатов сделаны из камня, металла, дерева и слоновой кости.

Среди украденных реликвий — статуя Апсары из песчаника из Центральной Индии, относящаяся к 10-11 векам нашей эры, терракотовая ваза из Восточной Индии, датируемая 3-4 веками нашей эры, бронзовые Ганеша и Вишну 17-18 веков, гранитная статуя божества Картикии 13-14 веков нашей эры и другие объекты.

Вместе с ними США всего вернут Индии 578 объектов культурного наследия.

В мае 2023 года The Telegraph писало, что Индия запустит кампанию по возвращению артефактов, вывезенных Британской империей.

Ранее МИД Индии сообщил об увольнении 45 индусов из российской армии.

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