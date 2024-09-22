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Сослуживцы экс-адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою

Mash: сослуживцы экс-адвоката Ефремова Пашаева ни разу не видели его в бою

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Юрист Эльман Пашаев, лишенный в 2022 году адвокатского статуса, был на СВО командиром экипажа Т-80 пятой бригады. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, он стал танкистом, после того как в июне 2024 года заключил новый контракт. До этого Пашаев служил в 95-м стрелковом полку, но не поладил там с начальством.

В пятой бригаде, заявляет Mash, экс-адвокату актера Михаила Ефремова удалось найти общий язык с руководством. Там он обещал «разрулить вопрос по юридической части внутри бригады и подружился с комбатом».

При этом с сослуживцами Пашаев выстроить дружеские отношения. Они заявили каналу, что ни разу не видели его в бою.

18 сентября стало известно, что суд отправил Эльмана Пашаева в следственный изолятор на два месяца по делу о мошенничестве.

До этого Следственный комитет РФ задержал экс-адвоката по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, в феврале 2024 года Пашаев встретился с Алексеем Блиновским в Москве и убедил его, что за крупную сумму денег способен освободить их с супругой Еленой от уголовной ответственности. Мужчины договорились, после чего экс-адвокат получил от Блиновского денежные средства.

Ранее сообщалось, что художнику Павлу Шевелеву может грозить пять лет тюрьмы за реабилитацию нацизма.

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