Суд считает, что Макаревич ведет политическую деятельность в интересах Украины

Замоскворецкий районный суд Москвы установил, что основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) ведет политическую деятельность в интересах Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда. Суд принял соответствующее решение в ответ на иск Макаревича из-за признания его иноагентом.

«Макаревич ... признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе «Сведения об иностранных источниках» указано «Украина», — говорится в сообщении.

Политическая деятельность выразилась, в том числе, в многочисленных интервью СМИ-иноагентам. Ссылки на них он распространял в своих соцсетях. По мнению суда, большая часть публикуемых Макаревичем материалов связана с тематикой СВО, в которых он «систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и их представителями решениях».

До этого Макаревич рассказал в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм», что последний раз виделся с народной артисткой России Аллой Пугачевой на фестивале Вайкуле «Рандеву».

Макаревич признался, что очень любит Пугачеву. Он назвал артистку замечательной, мудрой, красивой, талантливой и мужественной женщиной.

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.