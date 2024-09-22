Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд считает, что Макаревич ведет политическую деятельность в интересах Украины

Замоскворецкий суд: Макаревич ведет политическую деятельность в пользу Украины

close
andrey_makarevich/Telegram

Замоскворецкий районный суд Москвы установил, что основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) ведет политическую деятельность в интересах Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда. Суд принял соответствующее решение в ответ на иск Макаревича из-за признания его иноагентом.

«Макаревич ... признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе «Сведения об иностранных источниках» указано «Украина», — говорится в сообщении.

Политическая деятельность выразилась, в том числе, в многочисленных интервью СМИ-иноагентам. Ссылки на них он распространял в своих соцсетях. По мнению суда, большая часть публикуемых Макаревичем материалов связана с тематикой СВО, в которых он «систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и их представителями решениях».

До этого Макаревич рассказал в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм», что последний раз виделся с народной артисткой России Аллой Пугачевой на фестивале Вайкуле «Рандеву».

Макаревич признался, что очень любит Пугачеву. Он назвал артистку замечательной, мудрой, красивой, талантливой и мужественной женщиной.

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами