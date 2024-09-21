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Егор Крид спровоцировал слухи об ухудшении здоровья

Певец Егор Крид опубликовал кадры в инвалидном кресле

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egorkreed/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Егор Крид спровоцировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи об ухудшении здоровья.

Крид опубликовал видео, в котором его везут в инвалидном кресле. Артист намекнул, что ему потребовалась медицинская помощь.

«Все, кто работают врачами, — легенды. Спасибо вам за ваш 24-часовой труд и за все, что вы делаете для людей. Уважение», — заявил певец.

10 сентября Егор Крид выложил загадочное видео с разбитым лицом. На видео, сделанном мужчиной на улице, видно, что у него идет кровь из носа, а на шее и лице появились ссадины. В комментарии к ролику артист приложил текст: «Я найду каждого из вас по одному».

В тот же день Крид объяснил видео с разбитым лицом съемками в фильме «Вниз». По словам исполнителя, он участвовал в сложных съемках, которые подарят зрителям «крутейший аттракцион эмоций».

В августе Крид признался, что перенес паническую атаку во время сеанса массажа. По словам Крида, во время панических атак он страдает от высокого пульса и повышенного сердцебиения, а в остальном чувствует себя нормально.

Ранее у Седоковой начались проблемы со здоровьем на фоне стресса.

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