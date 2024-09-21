Умер актер из «Моей прекрасной няни»

Актер Владимир Моргунов скончался в 43 года. Об этом сообщили друзья артиста во «ВКонтакте».

Причина смерти неизвестна. Прощание с Моргуновым состоялось в Центре особого медицинского назначения в городе Малоярославец.

Владимир Моргунов родился 20 декабря 1980 года. Он получил образование в Российском институте театрального искусства – ГИТИС. Мужчина закончил вуз в 2004 году. Артист играл в театре «У Никитских Ворот».

Моргунов сыграл несколько эпизодических ролей в сериале «Моя прекрасная няня». Он также принял участие в проектах «Кто в доме хозяин?», «Дом кувырком», «Дорогая Маша Березина», «Наша Russia. Яйца Судьбы».

29 мая 2024 года умерла исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. В последние годы звезда боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж. У звезды остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Ранее солист Большого театра Верестников умер после долгой болезни.