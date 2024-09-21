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Названа цена на дом отца Дани Милохина

SHOT: отец Дани Милохина выставил дом на продажу за 15 млн рублей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев выставил дом в Краснодарском крае на продажу за 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Тюленев рассказал, что после инцидента с поджогом он и его семья живут в гостинице, но надеются в скором времени арендовать жилье. Как отметил мужчина, решение о переезде было спонтанным, поэтому скопленных средств хватит на месяц или два. Приемный отец блогера заявил, что многое зависит от того, удастся ли им продать дом. На данный момент там остались кошки и шиншиллы семьи, которых было решено не брать с собой.

15 сентября неизвестный бросил коктейль Молотова на участок семьи в Краснодарском крае. После пожара приемный отец Милохина нашел во дворе записку, где автор предлагал отправить его семью в ад.

18 сентября сообщалось, что Даня Милохин не приедет домой, несмотря на ситуацию с поджогом дома. По словам самого родителя, сын, на данный момент проживающий в Дубае, уже интересовался, чем может помочь после произошедшего. Однако возвращаться в РФ блогер не планирует.

Ранее сын Никаса Сафронова рассказал о последствиях нападения.

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