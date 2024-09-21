У Кушанашвили начались галлюцинации на фоне лечения от рака

Шоумен Отар Кушанашвили пожаловался на то, что у него начались галлюцинации на фоне лечения от рака. Об этом он рассказал в интервью Юлии Бедеровой.

«У меня галлюцинации, потому что пичкали лекарствами. И я вдруг увидел… как Сергей Мазаев с порошком белым на подносе подходит», — делится Кушанашвили последствиями химиотерапии.

Кушанашвили уточнил, что у него не было наследственных болезней — рака не было ни у отца, ни у материл.

«Лежать в больничной, одинокой привилегированной камере для человека моего темперамента невыносимо… Я испытал такое чувство беспомощности, которое больше всего в себе ненавижу», — сказал он.

Шоумена госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль в брюшной полости.

26 июля Кушанашвили начал курс химиотерапии.

2 августа Отар Кушанашвили вернулся на съемочную площадку на фоне борьбы с раком. Он приступил к съемкам своего шоу «КАКОВО?!». Телеведущий заявлял, что не опускает руки, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, когда Кушанашвили удалят раковую опухоль.