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Вдова рассказала, как пройдет прощание с сыном Ирины Понаровской

Прощание с сыном певицы Понаровской Энтони Роддом будет закрытым

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anya_chay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вдова Энтони Родда, сына певицы Ирины Понаровской, рассказала, как пройдет прощание с мужчиной. Ее цитирует kp.ru.

Художница Анна Чайникова заявила, что прощание будет закрытым — только для близких и друзей.

Знакомые Энтони заявили изданию, что его могло не стать из-за тромба или острой сердечной недостаточности. Они также утверждают, что у 39-летнего мужчины не было вредных привычек и проблем со здоровьем, он вел здоровый образ жизни, употреблял алкоголь только по праздникам и в незначительных количествах. Свободное время мужчина проводил с женой и детьми: 10-летним Эриком и 6-летней Шарлоттой.

Предположительно, Родд 20 сентября пошел принимать душ, где ему внезапно стало плохо. Жена Энтони обнаружила его без признаков жизни в ванной комнате, врачи скорой помощи спасти его не смогли.

Ранее приемная дочь 71-летней Ирины Понаровской Анастасия Кормышева высказалась о трагедии в семье звезды.

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