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Потерявшая связь с Понаровской приемная дочь певицы высказалась о трагедии в семье

Приемная дочь Понаровской заявила, что не держит обиды на ушедшего сына певицы

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Приемная дочь певицы Ирины Понаровской Анастасия Кормышева высказалась о трагедии в семье звезды. Ее цитирует mk.ru.

По словам Кормышевой, новость о том, что сына Понаровской Энтони Родда не стало, была для нее шоком.

«Хороший мальчик был, очень хороший. Очень добрый. У них была бесконечно сильная связь с Ириной», — говорит она.

Потерявшая связь с певицей Кормышева отметила, что не общалась с Понаровской и не знает ее телефона.

«Летом в Москве у Ирины был концерт, я хотела пойти. Но в последний момент решила, что не надо», — отметила она.

Тем не менее, на прощание с Роддом она хочет пойти и не держит обиды на мужчину.

Анастасия прожила с Понаровской четыре года — после концерта одна из поклонниц предложила звезде «купить» дочку. Артистка прожила с Анастасией четыре года, после чего муж отвел девочку в милицию, а звезде сообщил, что за ней приехала родная мать. 16-летняя Кормышева вернулась к Понаровской, но вскоре ей пришлось уйти — предположительно, она не нашла общий язык с Энтони.

Энтони Родда не стало накануне в возрасте 39 лет.

Ранее Понаровская рассказала об отношениях с Малаховым.

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