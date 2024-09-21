Стас Михайлов и организаторы его сорванных концертов обменялись обвинениями

Певец Стас Михайлов и организаторы его сорванных концертов в Самаре, Екатеринбурге и Челябинске обменялись обвинениями. Представители компании NCA — организатора сольных концертов артиста в трех городах — сообщили на своем сайте, что шоу отменены по решению артиста.

17 октября Михайлов должен был выступить в Самаре, 26 октября — в Екатеринбурге и 28 октября — в Челябинске.

Сам артист в своем Telegram-канале переложил ответственность за срыв концертов на организаторов.

Он обвинил их в недобросовестности и отметил, что не получил гонорар.

«Организатор, по неизвестным причинам, не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар артиста, хотя билеты на концерты активно и хорошо продавались. По нашим сведениям, на всех площадках было продано уже больше половины зала», — написал он.

Михайлов пообещал вернуться в эти три города в другие даты.

Ранее Стас Михайлов рассказал, что выступал в клубе Донецка в начале карьеры.