Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стас Михайлов и организаторы его сорванных концертов обменялись обвинениями

Певец Михайлов объяснил срыв концертов в трех городах недобросовестностью организаторов

close
Михаил Синицын/РИА Новости

Певец Стас Михайлов и организаторы его сорванных концертов в Самаре, Екатеринбурге и Челябинске обменялись обвинениями. Представители компании NCA — организатора сольных концертов артиста в трех городах — сообщили на своем сайте, что шоу отменены по решению артиста.

17 октября Михайлов должен был выступить в Самаре, 26 октября — в Екатеринбурге и 28 октября — в Челябинске.

Сам артист в своем Telegram-канале переложил ответственность за срыв концертов на организаторов.

Он обвинил их в недобросовестности и отметил, что не получил гонорар.

«Организатор, по неизвестным причинам, не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар артиста, хотя билеты на концерты активно и хорошо продавались. По нашим сведениям, на всех площадках было продано уже больше половины зала», — написал он.

Михайлов пообещал вернуться в эти три города в другие даты.

Ранее Стас Михайлов рассказал, что выступал в клубе Донецка в начале карьеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами