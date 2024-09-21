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На дачу Аллы Пугачевой за 125 млн рублей нашелся покупатель

Mash: певице Пугачевой придется приехать в Россию для продажи дачи

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

На дачу народной артистки СССР Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске нашелся покупатель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Возможно, для продажи дачи стоимостью 125 миллионов рублей Пугачевой придется приехать в Россию, отмечает канал.

Задаток, продолжает издание, покупатель должен внести на следующей неделе. Он уже был на объекте и остался доволен, при этом известно, что покупателю предлагали скидку, так что финальная сумма может измениться.

Изначально дача стоила 225 миллионов рублей, позже цену снизили. В стоимость входят четырехэтажный дом площадью 760 квадратных метров с лифтом, участок на 80 соток с береговой линией, кинотеатр, бассейн и хаммам.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

До недавнего времени на даче поочередно жили внук Пугачевой Никита Пресняков и дочь звезды певица Кристина Орбакайте.

8 августа стало известно, что дачу певицы Аллы Пугачевой начали сдавать в аренду за 2 миллиона рублей.

Ранее суд установил, для чего Максим Галкин использует зарубежные концерты.

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