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Дизайнер признался Пугачевой в любви

Дизайнер Гуляев заявил, что обожает Пугачеву

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igorgulyaevofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дизайнер Игорь Гуляев признался в беседе с mk.ru, что безумно любит Пугачеву.

Гуляев заявил, что долгое время дружит с Пугачевой. Он отметил, что никогда не разлюбит артистку.

«Я благодарен судьбе, что когда-то, когда мне было 5 лет, я услышал песню «Арлекино», влюбился в нее, и Господь Бог меня свел с ней на нашем пути. Мы дружим и всю жизнь будем дружить, я обожаю ее», — отметил дизайнер.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехали из России в Израиль.

В августе Пугачева высмеяла слухи о возвращении в Россию. Певица опубликовала видео, в котором заявляется, что муж артистки подал жалобу в Верховный суд России на отказ снять с него статус иноагента из-за желания Примадонны вернуться на родину. Ролик сопровождается сказочной музыкой, а сам видеоряд наложен на рисунок блюдца с катающимся по нему яблоком. Артистка намекнула, что догадки о причинах действий ее супруга — это сказки и домыслы.

Ранее Татьяна Шелига вспомнила, что Пугачева вела себя тихо на съемках фильма.

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