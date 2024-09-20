Влад Кадони расстался с возлюбленной

Телеведущий Влад Кадони сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что расстался со своей возлюбленной.

Кадони встречался с девушкой по имени Мария. Шоумен признался, что в личной жизни у него никого нет. Телеведущий также не ищет себе новую партнершу намеренно.

«Нет, мы не вместе. Но я и не в поиске, и даже сказал бы, что наоборот. Хочется побыть одному. И никакой драмы тоже. Не стоит накручивать», — поделился шоумен.

Влад Кадони участвовал в «Битве экстрасенсов» два раза. Он был героем шестого и 11-го сезона. В 11-м экстрасенс занял третье место. В 2009-м он пришел на проект «Дом-2», где впоследствии стал ведущим. В 2023-м он покинул программу. Телеведущий также принимал участие в шоу «Бородина против Бузовой», «Наследники и самозванцы», «Кадони шоу».

В мае Влад Кадони признался, что не будет больше участвовать в шоу «Битва экстрасенсов». Он объяснил, что перестал публично выставлять свою часть жизни, связанную с мистицизмом. Телеведущий рассказал, что работает парапсихологом и таро-консультантом.

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