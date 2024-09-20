Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезду балета назначили и. о. ректора Московской государственной академии хореографии

Прима-балерина Захарова стала и. о. ректора МГАХ

close
Владимир Вяткин/РИА Новости

Народную артистку России, приму-балерину Большого театра Светлану Захарову назначили и. о. ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ). Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«И. о. ректора Московской государственной академии хореографии назначена Светлана Захарова», — написала она.

На этом посту балерина сменит Марину Леонову, возглавлявшую академию более 20 лет.

«От имени Министерства благодарю Марину Константиновну за работу и неоценимый вклад в становление и развитие одной из ведущих балетных школ мира. Она остается неотъемлемой частью коллектива академии, впереди еще множество амбициозных задач», — отметила Любимова.

До этого сообщалось, что артист балета Сергей Полунин покинул пост ректора Академии хореографии в Севастополе. Танцора на должности ректора сменила прима-балерина Большого театра и народная артистка России Мария Александрова.

Ранее Минобрнауки назначило проректора Демина врио ректора БФУ на замену Федорова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами