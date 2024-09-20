Звезду балета назначили и. о. ректора Московской государственной академии хореографии

Народную артистку России, приму-балерину Большого театра Светлану Захарову назначили и. о. ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ). Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«И. о. ректора Московской государственной академии хореографии назначена Светлана Захарова», — написала она.

На этом посту балерина сменит Марину Леонову, возглавлявшую академию более 20 лет.

«От имени Министерства благодарю Марину Константиновну за работу и неоценимый вклад в становление и развитие одной из ведущих балетных школ мира. Она остается неотъемлемой частью коллектива академии, впереди еще множество амбициозных задач», — отметила Любимова.

До этого сообщалось, что артист балета Сергей Полунин покинул пост ректора Академии хореографии в Севастополе. Танцора на должности ректора сменила прима-балерина Большого театра и народная артистка России Мария Александрова.

Ранее Минобрнауки назначило проректора Демина врио ректора БФУ на замену Федорова.