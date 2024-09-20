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Shaman отменил концерт в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле отменили концерт Shaman по его просьбе

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Кирилл Зыков/РИА «Новости»

Концерт заслуженного артиста России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в Нижнем Тагиле отменили по его просьбе. Об этом сообщили изданию «Подъем» организаторы мероприятия.

Компания «Артисты и звезды» сперва заявила в соцсетях, что концерт Дронова, назначенный на 24 сентября, отменили по техническим причинам. Представитель фирмы в беседе с журналистами порекомендовал обратиться за разъяснениями в пресс-службу исполнителя и подтвердил, что инициатива об отмене поступила от самого артиста.

За неделю до концерта местные СМИ рассказали, что по состоянию на вечер 16 сентября было продано около половины мест в концертном зале.

Накануне в Ставрополе отменили выступление Shaman после опроса губернатора Владимира Владимирова. Владимиров провел в соцсетях опрос, решив посоветоваться с горожанами насчет формата проведения мероприятий ко Дню края, дням городов и округов. По результатам опроса 81% респондентов высказались против проведения праздников и развлекательных мероприятий.

Ранее концерт исполнительницы патриотического хита «Матушка» Татьяны Куртуковой отменили в Екатеринбурге.

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