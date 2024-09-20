Умер 39-летний сын Ирины Понаровской

В Москве умер 39-летний сын эстрадной певицы Ирины Понаровской Энтони Родд. Об этом сообщает mk.ru.

Смерть наступила утром 20 сентября. Причина смерти пока неизвестна.

Издание уточнило, что Родд почувствовал себя плохо в своей квартире на Трифоновской улице около 5 часов утра. Жена вызвала врачей, но спасти мужчину они не смогли.

Энтони Родд был сыном Ирины Понаровской и советского джазового певца Вейланда Родда. Энтони учился в Норвегии, получил специальность «дизайнер ювелирных изделий».

В Москве проживал с супругой — художницей Анной Чайниковой, воспитывал двоих детей.

Ирина Понаровская стала известна, когда в 1975 году в Ленинграде «Поющие гитары» первыми из советских ВИА поставили рок-оперу — «Орфея и Эвридику» Александра Журбина. Начинающая певица Понаровская исполнила партию Эвридики. Певицу знают по хитам «Женщина всегда права», «Рябиновые бусы», «Ты мой Бог» и другим. Пока она не комментировала смерть сына.

Ранее умер брат Майкла Джексона Тито. О кончине 70-летнего Тито сообщил Стив Мэннинг, друг семьи Джексонов. По его мнению, у Тито случился сердечный приступ во время поездки в Англию.