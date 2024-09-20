Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер 39-летний сын Ирины Понаровской

Умер сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд

close
anya_chay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве умер 39-летний сын эстрадной певицы Ирины Понаровской Энтони Родд. Об этом сообщает mk.ru.

Смерть наступила утром 20 сентября. Причина смерти пока неизвестна.

Издание уточнило, что Родд почувствовал себя плохо в своей квартире на Трифоновской улице около 5 часов утра. Жена вызвала врачей, но спасти мужчину они не смогли.

Энтони Родд был сыном Ирины Понаровской и советского джазового певца Вейланда Родда. Энтони учился в Норвегии, получил специальность «дизайнер ювелирных изделий».

В Москве проживал с супругой — художницей Анной Чайниковой, воспитывал двоих детей.

Ирина Понаровская стала известна, когда в 1975 году в Ленинграде «Поющие гитары» первыми из советских ВИА поставили рок-оперу — «Орфея и Эвридику» Александра Журбина. Начинающая певица Понаровская исполнила партию Эвридики. Певицу знают по хитам «Женщина всегда права», «Рябиновые бусы», «Ты мой Бог» и другим. Пока она не комментировала смерть сына.

Ранее умер брат Майкла Джексона Тито. О кончине 70-летнего Тито сообщил Стив Мэннинг, друг семьи Джексонов. По его мнению, у Тито случился сердечный приступ во время поездки в Англию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами