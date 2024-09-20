«Читает без очков»: друг о проблемах Дроздова со зрением

Друг Николая Дроздова художник Константин Мирошник опроверг слухи о том, что у телеведущего якобы начались проблемы со зрением. Его цитирует RT.

«Бред, вранье все. Дроздов читает даже без очков, ведет активную жизнь», — сказал Мирошник.

О том, что 87-летний ведущий передачи «В мире животных», зоолог Николай Дроздов пожаловался на резкое ухудшение зрения, сообщил 20 сентября Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, ведущего «В мире животных» врачи предупредили о грозящей слепоте из-за якобы развивающейся глаукомы.

Около 10 лет назад из-за катаракты Николаю Дроздову прооперировали оба глаза — удалили хрусталики и вживили линзы. После падения и перелома ребер в январе 2023 года у Дроздова, как рассказывал он сам, стал хуже видеть правый глаз.

Ранее стало известно, что Николай Дроздов вернется к работе со студентами МГУ.