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Николая Дроздова предупредили о грозящей слепоте

Mash: телеведущий Дроздов может полностью ослепнуть

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Илья Питалев/РИА Новости

Телеведущий Николай Дроздов пожаловался на резкое ухудшение зрения, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, ведущего «В мире животных» врачи предупредили о грозящей слепоте.

Источник рассказал, что профессор якобы обратился за помощью к специалистам на днях и рассказал, что перестал четко видеть. Врачи якобы диагностировали у Дроздова прогрессирующую глаукому, из-за которой ведущий может полностью ослепнуть.

Представители ведущего не комментировали эти сообщения о его здоровье.

Около 10 лет назад из-за катаракты Николаю Дроздову прооперировали оба глаза — удалили хрусталики и вживили линзы. После падения и перелома ребер в январе 2023 года у Дроздова стал хуже видеть правый глаз.

6 октября 2023 года Life сообщил, что у Дроздова якобы обнаружили рак. Как отмечал источник, врачи собирались назначить зоологу курс химиотерапии. Позже дочь Дроздова опровергла информацию о том, что у него диагностирован рак.

В тот же день сам Николай Дроздов возмутился сообщениями о том, что у него обнаружили рак, и назвал мерзавцами и сволочами тех, кто распространяет подобную информацию.

Ранее стало известно, что Николай Дроздов вернется к работе со студентами МГУ.

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