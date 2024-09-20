Семья Брюса Уиллиса боится, что он не доживет до своего 70-летия

Семья актера Брюса Уиллиса с тревогой задается вопросом, доживет ли он до своего 70-летия. Об этом пишет издание InTouch со ссылкой на источники.

Вопросы о времени, которое осталось прожить звезде боевиков, беспокоят его нынешнюю жену и опекуна Эмму Хеминг, их дочерей Мейбл и Эвелин, а также бывшую супругу Деми Мур и ее дочерей Румер, Скаут и Таллулу.

Собеседники InTouch указали, что близкие Брюса прилагают все усилия, чтобы он чувствовал себя в безопасности.

«Он редко покидает дом, а когда это происходит, все тщательно планируется. Ему нужна помощь, чтобы собраться и добраться до машины», — рассказали близкие к семье люди. С ним постоянно находятся сиделки и телохранители, которые защищают его от публики, добавили они.

Недавно Брюса Уиллиса заметили во время поездки по Лос-Анджелесу. Он сидел на пассажирском сиденье, смотрел в окно и, по словам журналистов, выглядел бледным и отстраненным. Представители прессы пытались связаться с его близкими, так как те давно не делились информацией о его состоянии. Но они оставили журналистов без ответов.

Ранее Деми Мур показала повзрослевшую внучку Брюса Уиллиса.