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В Одессе снесут памятник Пушкину

Глава Одесской ОВА Кипер: памятник Пушкину в Одессе будет снесен

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Денис Петров/РИА Новости

Памятник поэту Александру Пушкину в Одессе будет снесен, заявил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, распоряжение о сносе уже подписано.

23 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник поэту Александру Пушкину, расположенный возле городской администрации, не будут сносить, так как он представляет собой культурное наследие.

Кроме того, мэр подчеркнул, что памятник указывали в мотивационном досье в ЮНЕСКО. Кроме того, монумент установили за счет граждан.

3 августа депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал проводимую властями страны политику «деколонизации», в рамках которой в стране переименовываются улицы.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей. Так, в мае текущего года в одном только Ужгороде поменяли 10 топонимов.

Ранее сообщалось, что в Финляндии памятник Пушкину спрячут от вандалов.

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