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Суд рассмотрит дело комика Дмитрия Гаврилова

В суд поступило дело стендап-комика Дмитрия Гаврилова о дискредитации ВС России

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Дмитрий Гаврилов/VK

В Нижегородский районный суд поступило административное дело стендап-комика Дмитрия Гаврилова о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом говорится в материалах, опубликованных в картотеке суда.

В отношении стендапера возбуждено дело по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан»). Артисту грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В пресс-службе суда сообщили РИА Новости, что дата судебного заседания пока не назначена.

10 сентября Гаврилова арестовали на 13 суток по административному делу о разжигании ненависти. Комика задержали в родном Нижнем Новгороде перед концертом, поводом стало видео на YouTube-канале артиста — в нем правоохранители нашли «русофобские шутки». Гаврилов после задержания извинился и заявил, что «поменял позицию».

После начала специальной военной операции (СВО) комик переехал в Грузию, но впоследствии вернулся на родину.

Ранее стендапер Слава Комиссаренко пошутил в ответ на начатое против него расследование.

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