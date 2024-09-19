Стало известно, когда пройдет 47-й Московский международный кинофестиваль

47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 17 по 24 апреля 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносмотра.

Основной площадкой традиционно станет киноцентр «Октябрь». Дату приема заявок организаторы объявят позже, отмечается в сообщении.

Московский международный кинофестиваль проводится с 1935 года в Москве. С 1999 года президентом ММКФ является Никита Михалков, с этого же года фестиваль проводится ежегодно. С 2022 года председателем отборочной комиссии является Иван Кудрявцев.

В 2024 году ММКФ проходил с 19 по 26 апреля. На нем показали более 30 мировых премьер, в то время как на предыдущем фестивале их было 26.

Гран-при основного конкурса 46-го Московского международного кинофестиваля завоевал художественный фильм «Стыд» режиссера Мигеля Сальгадо. Режиссер мексиканско-катарской ленты получил статуэтку «Золотой Святой Георгий» лично.

Исполнитель главной роли в картине Хуан Рамон Лопес получил награду как лучший актер. Также «Стыд» удостоили награды жюри российской кинокритики «за яркий пример профессионального взгляда на возрождение человеческого духа».

Ранее сообщалось, что телеведущая Оксана Федорова стала заслуженной артисткой России.