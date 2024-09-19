Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Кадетства» о любви мужчин и женщин: «У каждого своя правда»

Актер Мартиросян: мужчины и женщины по-разному воспринимают любовь

close
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Любовь для мужчины и для женщины раскрывается по-разному. Об этом «Пятому каналу» на премьере комедийного спектакля «Форс в мажоре» рассказал заслуженный артист России, актер Георгий Мартиросян.

Актер отметил, что примером для подтверждения его слов может послужить фильм «Сцены из супружеской жизни».

«Он был двухсерийный. И первую серию рассказывает она. И ты веришь абсолютно всему, что происходит. А вторую рассказывает он, и ты понимаешь, что не верить невозможно. У каждого своя правда», — пояснил он.

Премьера спектакля «Форс в мажоре», одну из ролей в котором исполнит Мартиросян, запланирована на 23 сентября. Сюжет пьесы построен вокруг «мощного» события, которое вынудит героев говорить только о женщинах.

16 сентября блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила, что у нее нет ненависти к мужчинам после неудачных романов. Айза призналась, что сохранила любовь к мужчинам из-за своих сыновей. Также одной из причин она назвала свою любовь ко всему миру и плохую память на негативные события.

Ранее Филипп Киркоров признался в любви журналистам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами