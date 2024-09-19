Звезда «Кадетства» о любви мужчин и женщин: «У каждого своя правда»

Любовь для мужчины и для женщины раскрывается по-разному. Об этом «Пятому каналу» на премьере комедийного спектакля «Форс в мажоре» рассказал заслуженный артист России, актер Георгий Мартиросян.

Актер отметил, что примером для подтверждения его слов может послужить фильм «Сцены из супружеской жизни».

«Он был двухсерийный. И первую серию рассказывает она. И ты веришь абсолютно всему, что происходит. А вторую рассказывает он, и ты понимаешь, что не верить невозможно. У каждого своя правда», — пояснил он.

Премьера спектакля «Форс в мажоре», одну из ролей в котором исполнит Мартиросян, запланирована на 23 сентября. Сюжет пьесы построен вокруг «мощного» события, которое вынудит героев говорить только о женщинах.

16 сентября блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила, что у нее нет ненависти к мужчинам после неудачных романов. Айза призналась, что сохранила любовь к мужчинам из-за своих сыновей. Также одной из причин она назвала свою любовь ко всему миру и плохую память на негативные события.

Ранее Филипп Киркоров признался в любви журналистам.