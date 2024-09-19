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Назван гонорар Григория Лепса

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Лепс получает за корпоратив до 6 млн рублей

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Телеграм-канал «Григорий Лепс»

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Григорий Лепс получает за частное мероприятие гонорар от 4,5 млн рублей. Об этом шоумен сообщил сайту «Страсти».

«Не стало дороже, и, в принципе, не стало дешевле. Его гонорары колеблются от 4,5 млн рублей до 6 млн, в зависимости от мероприятия и заказчика», — пояснил эксперт.

В райдере исполнителя, подчеркнул Дворцов, указан алкоголь. Лепс просит предоставить ему в гримерку водку, коньяк и закуски.

Также продюсер признался, что, спустя время, поверил в искренность романа певца с молодой возлюбленной Авророй Кибой.

«Я раньше считал, что это какой-то PR-ход, но нет. Там действительно искренняя любовь», — заявил Дворцов.

Киба впервые появилась на публике с Лепсом на Петербургском международном экономическом форуме, а позже девушка опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.

Ранее певица Алсу обвинила адвоката экс-мужа Добровинского в желании раздуть скандал.

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