Назван гонорар Григория Лепса

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Григорий Лепс получает за частное мероприятие гонорар от 4,5 млн рублей. Об этом шоумен сообщил сайту «Страсти».

«Не стало дороже, и, в принципе, не стало дешевле. Его гонорары колеблются от 4,5 млн рублей до 6 млн, в зависимости от мероприятия и заказчика», — пояснил эксперт.

В райдере исполнителя, подчеркнул Дворцов, указан алкоголь. Лепс просит предоставить ему в гримерку водку, коньяк и закуски.

Также продюсер признался, что, спустя время, поверил в искренность романа певца с молодой возлюбленной Авророй Кибой.

«Я раньше считал, что это какой-то PR-ход, но нет. Там действительно искренняя любовь», — заявил Дворцов.

Киба впервые появилась на публике с Лепсом на Петербургском международном экономическом форуме, а позже девушка опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.

Ранее певица Алсу обвинила адвоката экс-мужа Добровинского в желании раздуть скандал.