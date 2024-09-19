Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кудрявцева обратилась к Павлу Дурову: «Ты богатый чел, детей мог бы обеспечить»

Телеведущая Лера Кудрявцева призвала Павла Дурова обеспечить детей Ирины Болгар

close
missbolgar/durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к Павлу Дурову в своем Telegram-канале на фоне скандала с матерью его детей Ириной Болгар.

Кудрявцева подчеркнула, что симпатизирует Дурову, но всегда будет на стороне детей.

«Несмотря на то, что Дуров со своей гражданской женой, я так понимаю, разошлись не очень хорошо, детей мог бы и обеспечить <…> Ты богатый чел, и дети твои. Неужели реально пошел на принцип? Или жадность?» — возмутилась телеведущая.

Она заявила, что наследники не должны страдать из-за конфликтов родителей. Кудрявцева считает, что мать обязана «воспитать, накормить и выпустить детей в жизнь», а отец обеспечить им проживание и обучение — особенно, когда есть такая возможность.

В конце августа стало известно, что Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей.

В сентябре Болгар обвинила Дурова в шантаже. По ее словам, миллиардер перестал давать ей деньги на детей, заблокировал карты и заставлял женщину переехать к нему в ОАЭ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Алсу обвинила адвоката экс-мужа Добровинского в желании раздуть скандал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами