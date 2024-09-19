Кудрявцева обратилась к Павлу Дурову: «Ты богатый чел, детей мог бы обеспечить»

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к Павлу Дурову в своем Telegram-канале на фоне скандала с матерью его детей Ириной Болгар.

Кудрявцева подчеркнула, что симпатизирует Дурову, но всегда будет на стороне детей.

«Несмотря на то, что Дуров со своей гражданской женой, я так понимаю, разошлись не очень хорошо, детей мог бы и обеспечить <…> Ты богатый чел, и дети твои. Неужели реально пошел на принцип? Или жадность?» — возмутилась телеведущая.

Она заявила, что наследники не должны страдать из-за конфликтов родителей. Кудрявцева считает, что мать обязана «воспитать, накормить и выпустить детей в жизнь», а отец обеспечить им проживание и обучение — особенно, когда есть такая возможность.

В конце августа стало известно, что Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей.

В сентябре Болгар обвинила Дурова в шантаже. По ее словам, миллиардер перестал давать ей деньги на детей, заблокировал карты и заставлял женщину переехать к нему в ОАЭ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Алсу обвинила адвоката экс-мужа Добровинского в желании раздуть скандал.