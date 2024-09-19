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Звезда фильмов Тарантино подал на развод с женой и обвинил ее в кончине сына

Актер Мэдсен назвал себя жертвой жестокого обращения жены при подаче на развод

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Samantha Zucchi/Global Look Press

Голливудский актер Майкл Мэдсен подал на развод с женой. Он заявил, что «был жертвой ее жестокого обращения» в течение многих лет. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Официальной причиной расставания с супругой актер указал непримиримые разногласия. Он уточнил, что не живет с ДеАнной Мэдсен с января 2022 года.

Также звезда «Бешеных псов» приложил дополнительное заявление к судебному документу, в котором отметил, что отношения между парой уже давно вышли за рамки простого отсутствия взаимопонимания.

Актер обвинил супругу в том, что именно ее «пренебрежение и пьянство» стали причиной кончины их сына. Также, заявил Мэдсен, женщина втянула его в «жестокие, созависимые и токсичные отношения», которые закончились его арестом за домашнее насилие в прошлом месяце.

17 августа Майкла Мэдсена задержали за нанесение побоев супруге. Его отпустили под залог в размере $20 тысяч. В прокуратуре отказались предъявлять обвинения актеру, сославшись на недостаток улик.

Мэдсен — один из любимых актеров режиссера Квентина Тарантино. Артист снимался в его картинах «Бешеные псы», «Омерзительная восьмерка», «Однажды... в Голливуде» и др.

Ранее певицу Майли Сайрус обвинили в краже ее нового хита.

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