Харви Вайнштейн не признал себя виновным по новому обвинению

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн не признал свою вину по новому обвинению в сексуальном преступлении. Об этом сообщает газета The Guardian.

Подробности новых обвинений на текущий момент неизвестны. Однако издание отметило, что продюсера подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности.

13 сентября газета The New York Times сообщила, что Вайнштейну выдвинули новые обвинения. Суд назначил слушание на 18 сентября.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда более 80 актрис выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Эти разоблачения стали катализатором движения #MeToo.

В 2020 году продюсера приговорили к 23 годам тюремного заключения. Позже суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании. В апреле 2024 года суд отменил приговор суда Нью-Йорка, при этом продюсер продолжает отбывать срок по второму обвинению.

Ранее Харви Вайнштейн успешно перенес операцию на сердце.