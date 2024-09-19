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Харви Вайнштейн не признал себя виновным по новому обвинению

Харви Вайнштейн не признал вину по новому обвинению в сексуальном преступлении

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Steven Hirsch/New York Post via AP

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн не признал свою вину по новому обвинению в сексуальном преступлении. Об этом сообщает газета The Guardian.

Подробности новых обвинений на текущий момент неизвестны. Однако издание отметило, что продюсера подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности.

13 сентября газета The New York Times сообщила, что Вайнштейну выдвинули новые обвинения. Суд назначил слушание на 18 сентября.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда более 80 актрис выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Эти разоблачения стали катализатором движения #MeToo.

В 2020 году продюсера приговорили к 23 годам тюремного заключения. Позже суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании. В апреле 2024 года суд отменил приговор суда Нью-Йорка, при этом продюсер продолжает отбывать срок по второму обвинению.

Ранее Харви Вайнштейн успешно перенес операцию на сердце.

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