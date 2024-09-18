Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна цена нового роскошного особняка Тарасова и Костенко

Футболист Тарасов купил модели Костенко новый особняк за 54 миллиона рублей

close
tarasov23/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Футболист Дмитрий Тарасов купил новый дом своей жене Анастасии Костенко за 54 миллиона рублей. Цена нового роскошного особняка пары стала известна «Страстям».

О покупке Тарасов рассказал еще около недели назад, не раскрывая, где конкретно находится особняк и сколько он стоил.

Некоторые эксперты отмечали, что траты могли достигать 100 миллионов рублей. Однако издание выяснило, что на популярном сайте с объявлениями последней ценой, за которую продавался особняк, было 54,7 миллиона рублей.

6 сентября Тарасов подарил жене Анастасии Костенко двухэтажный особняк. Экс-футболист жил с семьей в доме в поселке Соловьиная роща, который построил еще во время брака с Ольгой Бузовой. В 2023 году Тарасов выставил этот особняк на продажу. Жена спортсмена признавалась, что мечтала съехать отсюда и «построить гнездышко» на новом месте.

Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее Тарасов заявил, что не против совместного фото с Бузовой и Костенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами