Стала известна цена нового роскошного особняка Тарасова и Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов купил новый дом своей жене Анастасии Костенко за 54 миллиона рублей. Цена нового роскошного особняка пары стала известна «Страстям».

О покупке Тарасов рассказал еще около недели назад, не раскрывая, где конкретно находится особняк и сколько он стоил.

Некоторые эксперты отмечали, что траты могли достигать 100 миллионов рублей. Однако издание выяснило, что на популярном сайте с объявлениями последней ценой, за которую продавался особняк, было 54,7 миллиона рублей.

6 сентября Тарасов подарил жене Анастасии Костенко двухэтажный особняк. Экс-футболист жил с семьей в доме в поселке Соловьиная роща, который построил еще во время брака с Ольгой Бузовой. В 2023 году Тарасов выставил этот особняк на продажу. Жена спортсмена признавалась, что мечтала съехать отсюда и «построить гнездышко» на новом месте.

Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее Тарасов заявил, что не против совместного фото с Бузовой и Костенко.